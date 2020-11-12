В Японии началась третья волна заражений, как считают эксперты
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Токио, 11 ноября (Jiji Press), Эксперты считают, что Япония переживает третью волну коронавирусных инфекций после весенней и летней, учитывая множество новых случаев, зарегистрированных на Хоккайдо, Токио и Осаке.
Число новых случаев заболевания в самой северной префектуре Хоккайдо 11 ноября превышало 100 седьмой день подряд.
Поскольку число случаев коронавируса остаётся высоким также в Токио и префектуре Осака на западе Японии, правительственная группа 9 ноября сделала экстренное предложение о принятии более жёстких мер против COVID-19, заявив, что вирус, скорее всего, будет быстро распространяться.
Хамада Ацуо, профессор туристической медицины в Токийском медицинском университете, сказал: «Видя ситуацию на Хоккайдо, в Токио и других местах, мы можем сказать, что в стране началась третья волна эпидемии».
Аналогичное мнение высказал президент Японской медицинской ассоциации Накагава Тосио на очередной пресс-конференции 11 ноября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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