В Японии выявлен 1661 новый случай заражения, это рекордное количество заражений за день
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Токио, 12 ноября (Jiji Press). Ежедневное количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Японии 12 ноября достигло рекордного уровня в 1661, что превзошло предыдущий максимум в 1605, зарегистрированный 7 августа.
Количество новых заражений за день достигло рекордного уровня в самой северной префектуре Хоккайдо (236), в префектурах Канагава (147), Хёго (81) и Ибараки (26). Общее число умерших от коронавируса в Японии выросло на 10 до 1886 человек, при этом новые смертельные случаи были зарегистрированы в Токио и нескольких префектурах, включая Хоккайдо и Мияги на северо-востоке Японии.
«Число выявленных случаев заражения заметно увеличивается, поэтому у нас есть сильное ощущение кризиса», – сказал на пресс-конференции министр по вопросам восстановления экономики Нисимура Ясутоси, отвечающий за меры правительства по реагированию на коронавирус.
Согласно подсчёту Jiji Press, 236 новых случаев заболевания на Хоккайдо включали 164 случая в главном городе префектуры, Саппоро, что стало рекордным дневным максимумом для этого города. В Саппоро новые кластеры инфекции были обнаружены в муниципальной средней школе и профессионально-техническом училище. В префектуре Хоккайдо также выявлен первый кластер инфекции на удалённом острове, в ресторане на острове Рисири.
Ежедневное количество новых случаев заражения коронавирусом на Хоккайдо 5 ноября впервые превысило 100 и достигло уровня 200 к 9 ноября, после чего до 12 ноября держится на уровне выше 100 восемь дней.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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