В Японии за 14 ноября выявлен 1737 новый случай заражения, это рекордное количество заражений за день

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Токио, 14 ноября (Jiji Press). 14 ноября в Японии выявили 1737 случаев заражения новым коронавирусом, максимум заражений по стране обновляется третий день подряд.

Согласно статистике Jiji Press, к 22:30, ежедневное количество новых выявленных заражений впервые превышало 1500 на протяжении четырёх дней.

Рекордное число случаев заражения наблюдалось в префектурах Ибараки (40), Тиба (88), Сидзуока (36) и Осака (285).

На Хоккайдо число людей с положительным результатом теста на вирус составило 230, их число превышало 200 в течение трёх дней подряд, в префектуре Хёго зафиксировано второе после рекордного количество заражений, 79.

В Токио было выявлено 352 новых случая заболевания, это число превышает 300 уже четвёртый день подряд.

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