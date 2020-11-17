Жителей Саппоро из-за распространения коронавируса могут призвать не покидать дома без существенных причин

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Саппоро, 16 ноября (Jiji Press). Администрация префектуры Хоккайдо рассматривает возможность попросить жителей Саппоро, центра префектуры, не выходить на улицу по несущественным причинам из-за всплеска коронавирусной инфекции, заявил 16 ноября губернатор Судзуки Наомити.

Администрация префектуры также рассматривает вопрос о том, чтобы попросить жителей Хоккайдо отказаться от поездок без важных причин между Саппоро и другими территориями префектуры, как сказал Судзуки представителям СМИ после встречи с мэром Саппоро Акимото Кацухиро.

Администрация Хоккайдо планирует принять эти меры в случае, если риск заражения останется высоким. Решение будет принято 17 ноября.

«Медицинская система перегружена. «Это очень тревожная ситуация, – сказал Судзуки. – К концу ноября мы сдержим ситуацию».

На Хоккайдо в октябре снова начало расти ежедневное количество выявленных заражений, превышая 100 случаев в день с 5 ноября. 15 ноября в префектуре четвёртый день подряд зарегистрировано более 200 новых случаев.

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