Местные органы власти в Японии усиливают меры против коронавируса

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Токио, 16 ноября (Jiji Press). Администрации многих префектур Японии повысили бдительность в отношении нового наступления коронавируса.

13 ноября префектура Фукуи выступила с собственным предупреждением о распространении вируса, снова призвав носить маски и тщательно проветривать помещения.

Губернатор Фукуи Сугимото Тацудзи выразил надежду, что люди «сами активизируют усилия» для предотвращения заражения – например, будут прикрывать рот веером, когда разговаривают с другими людьми во время застолья.

14 ноября префектура Нагано повысила уровень предупреждения об инфекциях с 3 до 4 (из 6 возможных) и выпустила экстренное предупреждение для девяти муниципалитетов префектуры, которые сталкиваются с резким увеличением числа случаев заражения, включая Нагано, главный город префектуры.

Кроме того, администрация префектуры призвала местных жителей воздерживаться от посещения хостесс- и хост-клубов, которые не соблюдают правила борьбы с инфекциями.

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