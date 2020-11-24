В Японии количество пациентов с серьёзными симптомами достигло рекордного уровня в 331 человек

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Токио, 23 ноября (Jiji Press). Число заражённых новым коронавирусом пациентов с серьёзными симптомами в Японии выросло до рекордного уровня в 331 человек, превзойдя предыдущий максимум в 328 человек, отмеченный 30 апреля на пике первой волны, как сообщило министерство здравоохранения.

С ростом заполняемости больничных коек для тяжелобольных пациентов с коронавирусом во многих частях Японии растут опасения вероятности нарушения баланса спроса на медицинские услуги и предложения.

По префектуре Осака в западной части Японии было наибольшее количество пациентов в тяжёлом состоянии – 91 человек, за ней следуют префектуры Канагава, 44 человека, Токио, 40 человек, и Хёго, 27 человек. На Хоккайдо, в самой северной префектуре страны, где быстро распространяется инфекция, это число составило около 19 человек. В префектуре Ямагата на северо-востоке Японии и префектуре Хиросима в западной Японии, а также ещё в 15 других префектур не было тяжёлых больных.

23 ноября выявлено 1520 новых случаев заражения по всей стране. Ежедневное количество опустилось ниже 2000 впервые за шесть дней – по-видимому, из-за уменьшения числа людей, обращавшихся в медицинские учреждения в период трёхдневных выходных.

В префектуре Эхимэ в западной Японии выявлено 26 новых случаев заболевания, зафиксирован рекордный дневной максимум третий день подряд. Администрация северо-восточной префектуры Иватэ сообщила о первом смертельном исходе от нового коронавируса.

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