Японско-французская группа исследователей разрабатывает бумажный тест на коронавирус

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Токио, 24 ноября (Jiji Press). Группа исследователей из Токийского университета и Французского национального центра научных исследований заявила, что к марту 2021 года разработает прототип бумажного сенсора для обнаружения нового коронавируса.

Группа стремится разработать продукт, который позволит людям узнать, заразились ли они COVID-19, просто сфотографировав бумажный тест с помощью смартфона после нанесения на тест капель слюны.

«Используя бумагу, мы можем сделать набор для тестирования легко утилизируемым, и, само собой, более дешёвым», – сказал Минами Цуёси, доцент Института промышленных наук Токийского университета.

Французская сторона разрабатывает микрочастицы, которые светятся при контакте с РНК нового коронавируса. Поверхность микрочастиц будет покрыта ДНК, которая связывается только с РНК вируса.

Поскольку вероятность ложноположительных или ложноотрицательных результатов велика при использовании только одного вида такого теста, французские исследователи планируют разработать несколько видов, которые будут использовать различные комбинации последовательностей РНК и ДНК, а также светящихся микрочастиц.

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