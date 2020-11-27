Японские исследователи сообщают, что Солнечная система расположена ближе к центру Галактики, чем считалось раньше
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Токио, 26 ноября (Jiji Press). Солнечная система, в том числе и Земля, находится ближе к центру галактики Млечный Путь, чем принято считать, как заявила японская исследовательская группа в своём исследовательском отчёте.
Группа, которой руководит Хирота Томоя, доцент Национальной астрономической обсерватории радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ, VLBI) Мидзусава в г. Осю преф. Иватэ, оценила расстояние до галактического центра примерно в 25 800 световых лет.
Эта оценка меньше, чем рекомендованное Международным астрономическим союзом значение в 27 700 световых лет, которое используется в школьных учебниках и других материалах.
Группа сделала такую оценку, проанализировав данные наблюдений в общей сложности 189 небесных тел, включая данные проекта VERA (VLBI Exploration of Radio Astrometry), в котором используются четыре радиотелескопа по всей Японии.
По словам Хироты, оценка проекта VERA «весьма достоверна» и может помочь исправить учебники.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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