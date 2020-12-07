Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ объявил о намерении потратить 1,5 трлн йен на субсидии для преодоления коронавирусного кризиса

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Токио, 4 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ обнародовал план по выделению 1,5 трлн йен на экстренные субсидии для регионального восстановления и поддержки ресторанов и других предприятий, выполняющих запросы о сокращении их часов работы в условиях эпидемии коронавируса.

Суга выступил на пресс-конференции после окончания внеочередного заседания парламента. Это была первая его пресс-конференция после инаугурационной конференции 16 сентября.

Указывая на новые рекордные значения количества новых случаев инфицирования и числа тяжёлых пациентов с коронавирусом, Суга назвал ситуацию тревожной. Он также сказал, что правительство готово в кратчайшие сроки внести необходимые поправки в специальный закон о борьбе с эпидемией коронавируса и пообещал предоставить дополнительные экстренные пособия семьям с одним родителем и другим до конца этого года.

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