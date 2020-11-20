В Японии правительство готовит программу поддержки малого бизнеса

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Токио, 19 ноября. (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность создания программы субсидий для поддержки малых компаний, которые пытаются сменить вид деятельности в условиях эпидемии нового коронавируса.

Новая программа будет включена в третий дополнительный бюджет правительства на 2020 финансовый год, который заканчивается в марте следующего года, как сообщают информированные источники. Правительство намерено начать реализацию программы до конца текущего финансового года.

Коронавирусный кризис способствует росту количества бесконтактных услуг, при этом некоторые рестораны открывают службу доставки, а компании гостиничных услуг начинают ощущать новый спрос, связанный с распространением удалённой работы.

Предполагая, что экономические и социальные условия не вернутся к докризисной ситуации, правительство будет использовать новую программу субсидий для широкой поддержки конверсии бизнеса и открытия нового бизнеса малыми компаниями и самозанятыми людьми, как сообщают источники. По их словам, детали новой программы будут уточнены позже.

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