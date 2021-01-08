Правительство Японии планирует ввести штрафы до 500 000 йен предпринимателям за нарушение мер по борьбе с эпидемией

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Токио, 7 января (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает планы введения штрафов на сумму до 500 000 йен для предприятий, не выполняющих приказы губернаторов префектур о приостановлении деятельности в условиях чрезвычайного положения из-за эпидемии нового коронавируса.

Правительство намерено ввести штрафы путём пересмотра закона о специальных мерах по борьбе с эпидемией. По словам информированных источников, план будет представлен на встрече официальных лиц правительства, а также правящего и оппозиционного блоков, 8 января.

В настоящее время закон не предусматривает никаких штрафов для предприятий, которые не выполняют требования властей о приостановлении деятельности или сокращении времени работы.

По словам высокопоставленного правительственного чиновника, закон должен получить «определённую обязательную силу».

Правительство планирует представить законопроект о внесении поправок в закон на очередную сессию парламента Японии, которая состоится 18 января. Правительство ожидает, что поправка будет принята к началу февраля.

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