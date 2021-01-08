Правительство Японии планирует ввести штрафы до 500 000 йен предпринимателям за нарушение мер по борьбе с эпидемией
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 января (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает планы введения штрафов на сумму до 500 000 йен для предприятий, не выполняющих приказы губернаторов префектур о приостановлении деятельности в условиях чрезвычайного положения из-за эпидемии нового коронавируса.
Правительство намерено ввести штрафы путём пересмотра закона о специальных мерах по борьбе с эпидемией. По словам информированных источников, план будет представлен на встрече официальных лиц правительства, а также правящего и оппозиционного блоков, 8 января.
В настоящее время закон не предусматривает никаких штрафов для предприятий, которые не выполняют требования властей о приостановлении деятельности или сокращении времени работы.
По словам высокопоставленного правительственного чиновника, закон должен получить «определённую обязательную силу».
Правительство планирует представить законопроект о внесении поправок в закон на очередную сессию парламента Японии, которая состоится 18 января. Правительство ожидает, что поправка будет принята к началу февраля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Жителей Токио и прилегающих префектур настоятельно попросят не выходить из дома после 20:00 без необходимости
- В Японии количество выявленных случаев заражений превышает 3000 шестой день подряд
- Японская компания планирует выпустить вакцину для 30 млн человек к концу 2021 года
- Япония определила третьего поставщика вакцины от нового коронавируса
- AstraZeneca сообщает об эффективности вакцины как для пожилых, так и для молодых людей
- Правительство Японии намерено сделать вакцинирование от коронавируса бесплатным для всех
- Первый эксперимент с новым коронавирусом доказывает защитный эффект маски
- Медицинские маски
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов