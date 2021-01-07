Жителей Токио и прилегающих префектур настоятельно попросят не выходить из дома после 20:00 без необходимости
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Токио, 6 января (Jiji Press). Правительство Японии планирует настоятельно попросить жителей Токио и трёх соседних префектур, охваченных новым объявлением чрезвычайного положения из-за нового коронавируса, воздерживаться от выхода из дома после 20:00.
Запрос, основанный на законе о специальных мерах против вируса, будет сделан в соответствии с объявлением чрезвычайного положения в соответствии с основной политикой правительства по борьбе с эпидемией. 7 января правительство должно принять решение о чрезвычайном положении в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава, где быстро растёт число новых случаев заражения.
Правительство намерено позволить работу дошкольных и внешкольных учреждений для детей в четырёх префектурах и при чрезвычайном положении.
В проекте основной политики говорится, что для предотвращения распространения инфекции жителям предложат воздерживаться от выхода на улицу по несущественным и несрочным причинам, за исключением посещения медицинских учреждений, покупки продуктов питания и тренировок для поддержания хорошего здоровья.
Правительство будет призывать компании в столичном районе Токио принимать активные меры, такие как разрешать сотрудникам работать удалённо и посменно, с целью сокращения выезжающих на работу количества сотрудников на 70 процентов. Предприятиям также предложат запретить сотрудникам работать после 20:00, за исключением случаев, когда такая работа необходима для продолжения их деятельности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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