Правительство Японии планирует оказать помощь поставщикам пищевой продукции в связи с эпидемией
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Токио, 9 января (Jiji Press). Правительство Японии планирует оказать финансовую помощь поставщикам заведений общественного питания, сокративших часы работы в соответствии с запросами властей в условиях чрезвычайного положения, связанного с эпидемией нового коронавируса.
По данным информированных источников, планируется выделить до 400 000 йен малым предприятиям и до 200 000 йен индивидуальным предпринимателям. Ожидается, что правительство объявит о программе помощи после окончания трёхдневных выходных, которые продолжались до 11 января, сообщили источники.
Источники сообщили, что право на получение помощи получат предприятия, продажи которых упали примерно наполовину или более по сравнению с январём или февралём прошлого года в результате сокращения часов работы ресторанов, и возможно, что среди получателей помощи будут как поставщики, которые имеют прямые деловые соглашения с закусочными в Токио и трёх соседних префектурах – Сайтама, Тиба и Канагава, так и косвенные поставщики, такие как фермеры и рыбаки.
Согласно источникам, жители всех префектур смогут получить помощь при соблюдении определённых условий.
8 января правительство объявило о чрезвычайном положении в связи с эпидемией в Токио и трёх соседних префектурах на один месяц до 7 февраля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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