В Японии работает «Клуб непривлекательных мужчин»
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Осака, 2 февраля (Jiji Press), В Осаке мужчины, считающие себя непривлекательными для женщин, организовали клуб, где они могут открыто делиться друг с другом своими личными комплексами и мыслями.
В клубе под названием «Наша исследовательская группа непривлекательности» (Бокура-но химотэ кэнкюкай) с 2017 года проведено около 40 встреч и в 2020 году опубликована книга.
У участников есть возможность откровенно рассказать о проблемах и мыслях, которые они не могут обсудить с другими. По словам участников группы, некоторые из них столкнулись с проблемой своей непривлекательности, размышляя о себе.
На каждом занятии около 10 человек встречаются лично где-то на территории префектуры или онлайн. Цель клуба не в том, чтобы помочь участникам стать привлекательными, поэтому они не делятся советами, как завести девушку. Вместо этого они говорят на такие темы, как личные переживания и фантазии.
Один участник рассмеялся, признав, что проявившая к нему доброту женщина показалась ему богиней, а другой считает ошибкой, что отправлял любимой женщине сообщения десятки раз в день. Некоторые из членов клуба откровенно рассказывают об издевательствах или о своих семейных обстоятельствах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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