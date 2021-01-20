Россия по-прежнему обеспокоена изменением политики Японии в области противоракетной обороны

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Москва, 18 января. (Jiji Press). Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему обеспокоена из-за того, что в прошлом месяце Япония решила построить эсминцы с системой Aegis в качестве замены системы противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore, от внедрения которой отказались ранее.

Ракета, выпущенная с Японского моря, может достичь пунктов на значительной части территории России, заявил Лавров на онлайн-пресс-конференции.

Во время переговоров по мирному договору между Токио и Москвой, включавших переговоры о территориальном споре из-за четырёх контролируемых Россией островов, Россия неоднократно выражала озабоченность по поводу имевшихся тогда планов Японии по внедрению системы наземной противоракетной обороны Aegis Ashore, заявляя, что такая система является потенциальной угрозой для России, поскольку она может быть использована для нападения.

В отношении изменения политики Японии на пресс-конференции 18 января Лавров сказал, что Россия будет беспокоиться до тех пор, пока Япония находится в союзе с Соединенными Штатами, которые рассматривают Россию как врага.

Лавров также сказал, что Россия не получила ответа от Японии об озабоченности по поводу безопасности, выраженной Москвой во время переговоров по мирному договору с Токио.

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