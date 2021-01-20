Россия по-прежнему обеспокоена изменением политики Японии в области противоракетной обороны
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Москва, 18 января. (Jiji Press). Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему обеспокоена из-за того, что в прошлом месяце Япония решила построить эсминцы с системой Aegis в качестве замены системы противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore, от внедрения которой отказались ранее.
Ракета, выпущенная с Японского моря, может достичь пунктов на значительной части территории России, заявил Лавров на онлайн-пресс-конференции.
Во время переговоров по мирному договору между Токио и Москвой, включавших переговоры о территориальном споре из-за четырёх контролируемых Россией островов, Россия неоднократно выражала озабоченность по поводу имевшихся тогда планов Японии по внедрению системы наземной противоракетной обороны Aegis Ashore, заявляя, что такая система является потенциальной угрозой для России, поскольку она может быть использована для нападения.
В отношении изменения политики Японии на пресс-конференции 18 января Лавров сказал, что Россия будет беспокоиться до тех пор, пока Япония находится в союзе с Соединенными Штатами, которые рассматривают Россию как врага.
Лавров также сказал, что Россия не получила ответа от Японии об озабоченности по поводу безопасности, выраженной Москвой во время переговоров по мирному договору с Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Россия продолжает превращать Северные территории в военную базу: размещение систем противоракетной обороны
- Министерство обороны Японии: в воздушное пространство страны над водами у мыса Сирэтоко в префектуре Хоккайдо вторгся российский вертолет
- Испытание японско-американской ракеты-перехватчика межконтинентальных баллистических ракет как ответ на «угрозу с севера»
- Российские военные начинают учения на северных территориях
- Основные вехи истории Северных территорий
- Сохранить нынешнюю линию на переговорах о Северных территориях и после ухода Абэ
- Как нам воспринимать предложение Путина о мирном договоре с Японией: мнение Сато Масару
- Совместная декларация СССР и Японии 1956 года как опыт политического компромисса
- Бывшие жители Северных территорий будут молиться за своих предков на борту самолёта
Россия Северные территории Японско-российские отношения Jiji Press