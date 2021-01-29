Япония активизирует усилия по повышению потенциала радиоэлектронной борьбы

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Токио, 28 января (Jiji Press). Министерство обороны активизирует усилия по повышению потенциала Японии в области радиоэлектронной борьбы, стремясь догнать Россию и Китай.

К марту 2022 года министерство планирует создать в общей сложности семь новых подразделений Сухопутных сил самообороны, специализирующихся на полевых условиях, начиная с подразделения в лагере Кэнгун в префектуре Кумамото на юго-западе Японии.

Электронная война включает в себя сбор информации о телекоммуникациях и радарах, а также противодействие деятельности противника с помощью электромагнитных волн.

В руководящих принципах программы национальной обороны, принятых на заседании кабинета министров в 2018 году, говорится, что электромагнитные волны, в том числе радиоволны, рентгеновские лучи, микроволны и видимый свет, обретают особую важность «на передовой линии нападения и защиты в современных боях», рассматривая их как стратегически важную область наряду с космосом и киберпространством.

В настоящее время подразделение радиоэлектронной борьбы времён холодной войны в лагере Хигаси-Титосэ в самой северной префектуре Хоккайдо – единственное подразделение Японии, работающее в этой развивающейся области.

При вторжении России на Крымский полуостров на юге Украины она развернула «гибридную войну» с использованием электронных и кибернетических атак, нанеся поражение армии Украины. В Китае также улучшают возможности в этой сфере, создав «подразделение стратегической поддержки» для ведения радиоэлектронной войны. Один из руководителей министерства обороны выразил опасения в связи с отставанием Японии в этой области и сказал, что укрепление таких возможностей является неотложной задачей.

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