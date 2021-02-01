В Японии в условиях эпидемии падает количество иностранных работников в ресторанах и гостиницах

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Токио, 29 января (Jiji Press). Число иностранных рабочих в отелях и ресторанах Японии к концу октября 2020 года снизилось на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, это первое рекордное падение их количества из-за последствий эпидемии нового коронавируса, сообщило министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

Эти отрасли сталкиваются с трудностями в связи с призывами властей к сокращению рабочего времени или временному закрытию в условиях кризиса коронавируса. На трудоустройство иностранцев в отелях и ресторанах также повлияло резкое сокращение числа приезжающих из-за рубежа, вызванное ограничениями на въезд в связи с пандемией, сказал представитель министерства.

Общее количество иностранных рабочих выросло на 4% до 1 724 328 человек, достигая нового рекордного уровня восьмой год подряд. Но темпы роста за последние восемь лет были самыми низкими. В 2019 году объём иностранной рабочей силы увеличился на 13,6%, что отражает острую нехватку рабочей силы в стране.

В сфере медицины, социального обеспечения и строительства в 2020 году увеличение количества иностранных работников выражается двузначными показателями, но число иностранных рабочих в обрабатывающей промышленности, составляющих около 30% всех таких рабочих в Японии, упало на 0,3%, падение зафиксировано впервые за восемь лет.

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