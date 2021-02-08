В Японии создадут систему регистрации нематериальных культурных ценностей
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Токио, 5 февраля (Jiji Press). Правительство Японии приняло законопроект о создании системы регистрации нематериальных культурных ценностей и нематериальных ценностей народной культуры для лучшей их защиты и сохранения.
Законопроект о пересмотре Закона об охране культурных ценностей должен вступить в силу к концу марта 2022 года, если он будет принят парламентом Японии на текущей сессии.
В соответствии с новой системой нематериальные культурные ценности, которые в настоящее время государство не определяет как «важные», будут зарегистрированы в том случае, если для их сохранения и использования потребуются интенсивные меры.
Группы, сохраняющие зарегистрированные таким образом культурные ценности, смогут получить финансовую поддержку и консультации от государства.
По данным Агентства по культуре, культурные ценности, которые будут зарегистрированы в рамках новой системы, будут включать каллиграфию, чайную церемонию, цветочные композиции, культуру питания, такую как методы приготовления сакэ и местные блюда, а также региональные праздники.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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