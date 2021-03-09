Городское собрание Сутцу на Хоккайдо приняло постановление о проведении референдума среди жителей по вопросу размещения радиоактивных отходов
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Саппоро, 8 марта (Jiji Press). Городское собрание Сутцу на самом северном острове Японии Хоккайдо приняло постановление о проведении референдума о возможном размещении установки для окончательного захоронения высокоактивных радиоактивных отходов атомных электростанций.
На референдуме у жителей спросят, следует ли городу согласиться на проведение предварительного исследования – это второй этап отбора кандидатов на размещение учреждения. Первый этап, обзор литературы, начался в ноябре.
Мэр Катаока Харуо 2 марта представил постановление о проведении референдума перед третьим этапом отбора, подробным исследованием, но специальный комитет городского собрания одобрил поправку, которая требует проведения опроса и перед вторым этапом отбора.
В ходе обзора литературы рассматриваются геологические карты и научные статьи о геологических слоях и прочности коренных пород. Предварительное исследование предполагает буровые работы для анализа геологических слоёв.
В октябре Сутцу подал заявку на проведение первого этапа отбора в Японскую организацию по обращению с ядерными отходами (NUMO). В следующем месяце городское собрание отклонило предложение о проведении референдума, спросив жителей, поддерживают ли они это заявление или выступают против него.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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