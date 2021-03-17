Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ получил прививку вакцины от COVID-19 в связи с планируемым визитом в США

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Токио, 16 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ получил прививку вакцины от COVID-19 в связи с тем, что он планирует в апреле посетить США, чтобы провести свою первую личную встречу с президентом США Джо Байденом.

Стремясь подчеркнуть безопасность вакцины, премьер-министр открыл для прессы информацию о своей вакцинации в Национальном центре глобального здравоохранения и медицины в токийском районе Синдзюку.

«Я думал, что может быть больно, но это почти не болело», – сказал Суга репортёрам после этого, добавив, что всё прошло хорошо.

Он также сказал о намерении правительства создать среду, побуждающую людей проходить вакцинацию.

Примерно через три недели он получит вторую дозу вакцины.

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