Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ получил прививку вакцины от COVID-19 в связи с планируемым визитом в США
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Токио, 16 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ получил прививку вакцины от COVID-19 в связи с тем, что он планирует в апреле посетить США, чтобы провести свою первую личную встречу с президентом США Джо Байденом.
Стремясь подчеркнуть безопасность вакцины, премьер-министр открыл для прессы информацию о своей вакцинации в Национальном центре глобального здравоохранения и медицины в токийском районе Синдзюку.
«Я думал, что может быть больно, но это почти не болело», – сказал Суга репортёрам после этого, добавив, что всё прошло хорошо.
Он также сказал о намерении правительства создать среду, побуждающую людей проходить вакцинацию.
Примерно через три недели он получит вторую дозу вакцины.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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