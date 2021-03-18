Япония и США укрепляют связи в сфере обеспечения безопасности поставок
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Вашингтон, 16 марта (Jiji Press). Япония и Соединенные Штаты договорились укреплять сотрудничество в пяти областях экономической безопасности, включая создание надёжных цепочек поставок, сообщило правительство США.
По данным Госдепартамента США, соглашение было достигнуто на встрече, состоявшейся 16 марта в Токио между министром иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Соглашение направлено на снижение зависимости двух стран от Китая в поставках ключевых товаров, таких как полупроводники и редкоземельные элементы, в соответствии с указом, подписанным в прошлом месяце президентом США Джо Байденом.
В документе под названием «Соединённые Штаты и Япония расширяют индо-тихоокеанское экономическое сотрудничество» министерство заявило, что углубление двустороннего экономического сотрудничества является «ключевым приоритетом» для правительств обеих стран.
В качестве приоритетных областей для более тесного сотрудничества названы изменение климата, чистая энергия, кибербезопасность, цепочки поставок и меры реагирования на COVID-19, что свидетельствует о решимости двух стран противостоять Китаю, который имеет сильное влияние в этих областях.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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