В Японии связанные с эпидемией банкротства начинают затрагивать крупные компании

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Токио, 10 мая (Jiji Press). Начинает расти количество банкротств, связанных с пандемией коронавируса, уже не только среди малых предприятий, но и среди крупных японских компаний, говорится в исследовании Tokyo Shoko Research Ltd.

Согласно опросу, проведенному частной исследовательской фирмой, количество связанных с пандемией корпоративных банкротств, влекущих за собой обязательства в размере 1 миллиарда йен или более, достигло 25 в январе-апреле, по сравнению с 24 в июле-декабре прошлого года.

Ежеквартально таких банкротств было 30 в апреле-июне 2020 года, включая период, когда в стране действовало первое чрезвычайное положение в связи с пандемией.

Квартальное общее количество упало до 10 в июле-сентябре и 14 в октябре-декабре, но выросло до 20 в январе-марте 2021 года.

В частности, такие масштабные банкротства участились в гостиничной, производственной и строительной отраслях.

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