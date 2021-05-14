В Японии суд отклонил иск работника АЭС «Фукусима-1», утверждающего, что работа по ликвидации последствий аварии привела к заболеванию раком
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Саппоро, 13 мая (Jiji Press). Японский окружной суд отклонил требование компенсации, выдвинутое человеком, который утверждал, что работа по сдерживанию катастрофы на АЭС «Фукусима-1» привела к онкологическому заболеванию.
Окружной суд Саппоро в префектуре Хоккайдо отклонил иск, поданный 63-летним мужчиной, который потребовал в общей сложности около 65 миллионов йен в качестве компенсации ущерба от Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc., оператора АЭС, и двух других компаний.
Истец утверждал, что он подвергся воздействию радиации во время работ по ликвидации последствий аварии на АЭС, случившейся в префектуре Фукусима в марте 2011 года.
Он, вероятно, обжалует это решение.
Председательствующий судья Такаги Кацуми отметил, что у бывшего работника был диагностирован рак в период между 11 и 22 месяцами после того, как он начал работать на заводе, что намного меньше пяти лет, которые считаются необходимыми для того, чтобы радиационное воздействие привело к раку.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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