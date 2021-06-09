В Японии рассматривают возможность производства «альтернативного мяса» для сокращения выбросов парниковых газов

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Токио, 8 июня (Jiji Press). Японское правительство предложило использовать «альтернативное мясо» в рамках усилий по декарбонизации общества.

В «Белой книге» 2021 года по окружающей среде, обществу с жизнеспособным материальным циклом и биоразнообразию правительство подчеркнуло необходимость реформирования образа жизни для сокращения выбросов углекислого газа.

В официальном документе впервые были рассмотрены мясные продукты-заменители, такие как продукты, в которых используются соевые бобы и другие материалы растительного происхождения, и отмечено, что они требуют меньше выбросов CO2, чем процесс производства мяса.

Этот шаг был предпринят после того, как премьер-министр Суга Ёсихидэ объявил в октябре прошлого года, что Япония будет стремиться к достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

В «Белой книге» говорится, что продукты питания «могут оказывать воздействие на окружающую среду, например, в результате выбросов CO2 на этапах производства, обработки и утилизации, а также при освоении лесных территорий для использования в качестве сельскохозяйственных угодий». Производство мяса приводит к особенно высоким уровням выбросов CO2 в результате производства и транспортировки кормов, а также выброса метана домашним скотом.

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