В Японии рассматривают возможность производства «альтернативного мяса» для сокращения выбросов парниковых газов
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Токио, 8 июня (Jiji Press). Японское правительство предложило использовать «альтернативное мясо» в рамках усилий по декарбонизации общества.
В «Белой книге» 2021 года по окружающей среде, обществу с жизнеспособным материальным циклом и биоразнообразию правительство подчеркнуло необходимость реформирования образа жизни для сокращения выбросов углекислого газа.
В официальном документе впервые были рассмотрены мясные продукты-заменители, такие как продукты, в которых используются соевые бобы и другие материалы растительного происхождения, и отмечено, что они требуют меньше выбросов CO2, чем процесс производства мяса.
Этот шаг был предпринят после того, как премьер-министр Суга Ёсихидэ объявил в октябре прошлого года, что Япония будет стремиться к достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.
В «Белой книге» говорится, что продукты питания «могут оказывать воздействие на окружающую среду, например, в результате выбросов CO2 на этапах производства, обработки и утилизации, а также при освоении лесных территорий для использования в качестве сельскохозяйственных угодий». Производство мяса приводит к особенно высоким уровням выбросов CO2 в результате производства и транспортировки кормов, а также выброса метана домашним скотом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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