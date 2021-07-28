Японские памятники периода Дзёмон внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
НовостиКультура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 27 июля (Jiji Press). Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО решил зарегистрировать памятники древнего периода Дзёмон в Японии в качестве объекта всемирного наследия.
Памятники Дзёмон – это 17 памятников в самой северной префектуре Японии Хоккайдо и северо-восточных префектурах Аомори, Иватэ и Акита. К ним относится участок Саннай-Маруяма в городе Аомори, который является одним из крупнейших остатков поселений Дзёмон.
Этот комплекс археологических памятников является двадцатым японским культурным достоянием в списке Всемирного наследия после добавления в 2019 году 19-го объекта, древних курганов Модзу-Фуруити в префектуре Осака на западе Японии.
Период Дзёмон начался около 15 000 лет назад и длился более 10 000 лет.
В настоящее время в Японии в списке Всемирного наследия в общей сложности 25 объектов, включая природные. 26 июля комитет ЮНЕСКО принял решение о добавлении островов Амами Осима и Токуносима в префектуре Кагосима, и северной части главного острова префектуры Окинава, самой южной части Японии, а также острова Ириомотэ в префектуре Окинава.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В список Всемирного наследия войдут памятники периода Дзёмон
- Острова на юго-западе Японии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
- В Японии найдены самые древние останки пострадавшего от нападения акулы
- Эволюция лица японцев
- ЮНЕСКО
- Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии
- Таинственные острова Токара: вулканы, коралловые рифы и ритуалы, вошедшие в список мирового наследия ЮНЕСКО
- Раскопки на крупнейшем кургане в Японии
- Настенные росписи кургана Китора
- Период Дзёмон: культура охотников и собирателей в древней Японии
- Японские исследователи расшифровали геном женщины, жившей 3800-3500 лет назад
- Южные острова Японии войдут в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии
- Таинственные острова Токара: вулканы, коралловые рифы и ритуалы, вошедшие в список мирового наследия ЮНЕСКО
- Удивительная флора и фауна Амами Осима (фотографии)
- Путешествие к кристально-голубым водам Амами Осима
- Амами Осима: остров богатой природы и культуры