Японские памятники периода Дзёмон внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Токио, 27 июля (Jiji Press). Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО решил зарегистрировать памятники древнего периода Дзёмон в Японии в качестве объекта всемирного наследия.

Памятники Дзёмон – это 17 памятников в самой северной префектуре Японии Хоккайдо и северо-восточных префектурах Аомори, Иватэ и Акита. К ним относится участок Саннай-Маруяма в городе Аомори, который является одним из крупнейших остатков поселений Дзёмон.

Этот комплекс археологических памятников является двадцатым японским культурным достоянием в списке Всемирного наследия после добавления в 2019 году 19-го объекта, древних курганов Модзу-Фуруити в префектуре Осака на западе Японии.

Период Дзёмон начался около 15 000 лет назад и длился более 10 000 лет.

В настоящее время в Японии в списке Всемирного наследия в общей сложности 25 объектов, включая природные. 26 июля комитет ЮНЕСКО принял решение о добавлении островов Амами Осима и Токуносима в префектуре Кагосима, и северной части главного острова префектуры Окинава, самой южной части Японии, а также острова Ириомотэ в префектуре Окинава.

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