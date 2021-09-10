Правительство Японии повысит цены на импортную пшеницу на 19%
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Токио, 8 сентября (Jiji Press). Министерство сельского хозяйства Японии заявило, что цены на импортную пшеницу, которую оно продает частным мукомольным компаниям, с 1 октября будут повышены на 19%.
Это будет самым резким скачком с момента увеличения примерно на 30% в апреле 2008 года. Этот шаг связан с ростом цен на мировом рынке, что отражает высокий спрос со стороны Китая и очень плохие урожаи в основных странах-производителях пшеницы, пострадавших от засухи и других погодных бедствий.
По сообщению министерства, средневзвешенная цена пяти импортных марок пшеницы вырастет с текущего уровня на 9890 иен до 61 820 йен за тонну. Новая цена продажи будет намного выше, чем в среднем 53 690 йен за последние 10 лет и будет самой высокой со времени повышения цен в апреле 2009 года до 64 750 йен.
Повышение государственных цен приведёт к росту розничных цен на хлеб на 2,3 йены за буханку и на муку для домашнего потребления на 14,1 йены за килограмм, согласно данным министерства. Повышение розничных цен, вероятно, будет произведено через три месяца после повышения государством отпускных цен.
В министерстве считают, что предстоящее повышение приведет к росту индекса потребительских цен страны на 0,016 процентного пункта. «Воздействие не будет очень большим», – сказал представитель министерства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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