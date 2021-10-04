76% жителей Японии имеют гендерные предубеждения: результаты правительственного опроса

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Токио, 2 октября (Jiji Press). Опрос Кабинета министров показал, что 76,3% респондентов в Японии признают свои собственные предубеждения по признаку пола.

Первый такой опрос, проведенный правительством, показал, что существуют укоренившиеся стереотипы в отношении дома и работы, такие как «женщина должна заниматься домашним хозяйством» и «мужчина должен обеспечивать семью».

Из 36 примеров представлений о гендерных ролях и стереотипах, представленных в опросе, чаще всего называли «особую женскую чувствительность», среди мужчин и женщин её назвали 51,6% и 47,7% соответственно.

«Мужчины должны работой финансово поддерживать семьи», с этим утверждением согласны 50,3% мужчин и 47,1% женщин.

Некоторые стереотипы характернее скорее для мужчин, чем для женщин.

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