Японская программа экономического стимулирования вызвала неоднозначную реакцию

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Токио, 14 ноября (Jiji Press). Программа льгот, которая будет реализована в рамках предусмотренного правительством Японии пакета экономических стимулов, вызвала неоднозначную реакцию: одни благодарили за оперативную помощь нуждающимся, а другие жалуются, что программа игнорирует нужды работников с низкими доходами.

Ватанабэ Юмико, руководитель токийской некоммерческой организации Kidsdoor, поддерживающей бедные семьи, воспитывающие детей, приветствовала программу льгот в размере 100 000 йен для людей в возрасте 18 лет и младше, которая запланирована в качестве важнейшей части нового пакета стимулов, который будет составлен 19 ноября.

«Бедные домохозяйства изо всех сил пытаются обеспечить себе повседневное пропитание, – сказала Ватанабэ. – Мы ценим то, что денежная помощь будет предоставлена до конца года».

В рамках программы льгот правящая Либерально-демократическая партия и ее партнёр по коалиции Комэйто согласились предоставить 50 000 йен наличными на каждого ребенка до конца года, и ещё 50 000 йен – в виде купонов на покупки к весне следующего года.

Правящие партии также согласились ввести ограничение годового дохода домохозяйств для этой программы. Семья, состоящая из родителей и двух детей, не имеет права на получение пособия, если её годовой доход составляет 9,6 миллиона йен или более.

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