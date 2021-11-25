В Японии сократят премиальные выплаты (бонусы) правительственным служащим

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Токио, 24 ноября (Jiji Press). Правительство Японии приняло решение сократить зимние бонусы для государственных служащих аппарата центрального правительства в соответствии с рекомендациями Национального управления кадров.

Решение было принято на заседаниях профильных министерств и кабинета министров.

Правительство в ближайшее время представит поправку к закону о заработной плате государственных служащих, включая рекомендации, на предстоящую внеочередную сессию парламента Японии.

Это сокращение не коснётся зимних бонусов этого года, поскольку поправка не будет введена в действие до 1 декабря, базовой даты для выплаты зимних бонусов. Поэтому правительство предпримет необычный шаг, чтобы отразить сокращение при выплате бонусов летом 2022 года. Бонусные выплаты правительственным служащим будут вычтены задним числом впервые.

Рекомендации Национального управления по кадрам призывают к снижению годовой премии на 0,15 месячной заработной платы предыдущего года годом до размера в зарплату за 4,3 месяца, сокращение проводится второй год подряд при сохранении ежемесячной заработной платы без изменений.

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