Японская исследовательская группа разрабатывает вакцину для удаления клеток, вызывающих старение
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Токио, 12 декабря (Jiji Press). Японская группа исследователей сообщила, что разработала вакцину для удаления «зомби»-клеток, которые накапливаются с возрастом и повреждают соседние клетки, вызывая связанные со старением заболевания, включая повышение жёсткости стенок кровеносных сосудов.
Группа, в которую входит Минамино Тоору, профессор Университета Дзюнтэндо, подтвердила, что у мышей, которым вводили вакцину, наблюдалось уменьшение «зомби»-клеток, (сенесцентных, или стареющих клеток), а также снижение жёсткости стенок сосудов.
«Мы можем ожидать, что (вакцина) будет применяться для лечения артериальной жёсткости, диабета и других заболеваний, связанных со старением», – сказал Минамино.
Результаты исследования команды были опубликованы в онлайн-версии журнала Nature Aging в пятницу.
«Стареющими клетками» называют клетки, которые перестали делиться, но не погибают. Они повреждают близлежащие здоровые клетки, выделяя химические вещества, вызывающие воспаление.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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