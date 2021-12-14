Японская федерация бизнеса Кэйданрэн установит более строгие правила для соблюдения прав человека
НовостиПолитика Экономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 декабря (Jiji Press). Японская бизнес-федерация Кэйданрэн заявила, что усилит свои руководящие принципы в области прав человека для компаний-членов федерации.
Кэйданрэн пересмотрит инструкции по внедрению в соответствии со своим Уставом корпоративного поведения и создаст практический справочник. Пересмотренные руководящие принципы будут официально приняты на заседании Совета по политике 14 декабря.
Пересмотренные руководящие принципы будут призывать к проведению комплексной проверки прав человека со стороны деловых партнёров и в цепочках поставок, и незамедлительно принимать корректирующие меры, если выявлены нарушения.
Посредством пересмотренных руководящих принципов Кэйданрэн будет поощрять компании к активным действиям в условиях роста в Европе и США движения, стремящегося обязать компании решать такие проблемы, как детский труд и принудительный труд, и раскрывать соответствующую информацию.
В 2017 году Кэйданрэн добавил в устав пункт, требующий от компаний-членов «вести бизнес, уважающий права человека для всех людей».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио оценит национальные интересы, прежде чем принимать решение о бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине
- У 29% японских компаний нет собственной политики в отношении прав человека
- Китай призывает Японию не присоединяться к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине
- «Близится время, когда Япония должна проявить свою волю»: бывший премьер-министр Абэ Синдзо о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны США
- Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
- Белый дом введет дипломатический бойкот зимней Олимпиады-2022 в Пекине -- CNN
- Франция расследует причастность модных ритейлеров к сокрытию преступлений в Синьцзяне