Японская федерация бизнеса Кэйданрэн установит более строгие правила для соблюдения прав человека

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Токио, 13 декабря (Jiji Press). Японская бизнес-федерация Кэйданрэн заявила, что усилит свои руководящие принципы в области прав человека для компаний-членов федерации.

Кэйданрэн пересмотрит инструкции по внедрению в соответствии со своим Уставом корпоративного поведения и создаст практический справочник. Пересмотренные руководящие принципы будут официально приняты на заседании Совета по политике 14 декабря.

Пересмотренные руководящие принципы будут призывать к проведению комплексной проверки прав человека со стороны деловых партнёров и в цепочках поставок, и незамедлительно принимать корректирующие меры, если выявлены нарушения.

Посредством пересмотренных руководящих принципов Кэйданрэн будет поощрять компании к активным действиям в условиях роста в Европе и США движения, стремящегося обязать компании решать такие проблемы, как детский труд и принудительный труд, и раскрывать соответствующую информацию.

В 2017 году Кэйданрэн добавил в устав пункт, требующий от компаний-членов «вести бизнес, уважающий права человека для всех людей».

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