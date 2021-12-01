У 29% японских компаний нет собственной политики в отношении прав человека
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 30 ноября (Jiji Press). Совместное исследование министерства промышленности и министерства иностранных дел показало, что 29% компаний в Японии не разработали политику в области прав человека.
В обзоре доля компаний, проявляющих «должную осмотрительность» в отношении прав человека или проверяющих любые нарушения прав человека в цепочках поставок, составила 52 процента.
Из респондентов, не проявляющих должную осмотрительность в отношении прав человека, 32 процента заявили, что не знают, как это сделать, а 28 процентов заявили, что не могут обеспечить достаточное количество персонала и денег для этого процесса.
Такой опрос проводился впервые. Он охватил 2786 компаний, в основном те, которые котируются на первой и второй секциях Токийской фондовой биржи, с 3 сентября по 14 октября. Получены релевантные ответы от 760 компаний.
«Мы выяснили, что в японских компаниях есть возможности для улучшения», – сказал министр промышленности Хагиуда Коити.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Комитет ООН осудил нарушения прав человека в Северной Корее
- Япония начинает первое исследование по вопросам возможных нарушений прав человека в цепочках поставок японских производителей
- Франция расследует причастность модных ритейлеров к сокрытию преступлений в Синьцзяне
- США блокируют импорт рубашек Uniqlo из-за уйгурской проблемы
- Во Франции началась кампания против Uniqlo и других гигантов моды в связи с предположительным принудительным трудом уйгуров в Китае
- Японский парламент обсуждает возможность введения санкций за нарушения прав человека за рубежом
- Права человека станут важной темой обсуждения при встрече премьер-министра Японии Суги Ёсихидэ и президента США Джо Байдена
- Япония уклоняется от введения вместе с западными странами санкций в отношении Китая