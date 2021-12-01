У 29% японских компаний нет собственной политики в отношении прав человека

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Токио, 30 ноября (Jiji Press). Совместное исследование министерства промышленности и министерства иностранных дел показало, что 29% компаний в Японии не разработали политику в области прав человека.

В обзоре доля компаний, проявляющих «должную осмотрительность» в отношении прав человека или проверяющих любые нарушения прав человека в цепочках поставок, составила 52 процента.

Из респондентов, не проявляющих должную осмотрительность в отношении прав человека, 32 процента заявили, что не знают, как это сделать, а 28 процентов заявили, что не могут обеспечить достаточное количество персонала и денег для этого процесса.

Такой опрос проводился впервые. Он охватил 2786 компаний, в основном те, которые котируются на первой и второй секциях Токийской фондовой биржи, с 3 сентября по 14 октября. Получены релевантные ответы от 760 компаний.

«Мы выяснили, что в японских компаниях есть возможности для улучшения», – сказал министр промышленности Хагиуда Коити.

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