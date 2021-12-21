В Японии в целях гендерного равенства изменят адвокатские значки
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Саппоро, 20 декабря (Jiji Press). Японская федерация ассоциаций адвокатов изменит значок адвоката, выдаваемый юристам по всей стране, с нынешнего винтового типа на булавочный к декабрю 2023 года. Винтовой тип предназначен для крепления к петлице мужского костюма, а булавочный тип можно легко прикрепить и к женскому костюму, который часто не имеет соответствующих отверстий. Коллегия адвокатов Саппоро подала заявку на смену значков в Японскую федерацию ассоциаций адвокатов в марте этого года.
По данным Японской федерации ассоциаций адвокатов, к 1 декабря в стране насчитывалось 43 030 юристов, из которых 8350 (19,4% – женщины. Многие женщины-юристы были вынуждены сами менять крепления, и стали призывать к изменениям в интересах гендерного равенства.
Современные значки адвокатов крепятся винтом, проходящим сквозь петлицу на левом лацкане костюма. Новые значки будут на шпильке, протыкающей ткань, и фиксируются сзади зажимом.
Ассоциация адвокатов Саппоро провела опрос среди своих членов перед тем, как сделать предложение Федерации ассоциаций адвокатов Японии. Из опрошенных женщин-адвокатов 96% ответили, что им неудобно пользоваться значками с винтами.
Сакагути Тадахико, председатель ассоциации, сказал: «Винтовой тип сделан из расчёта на то, что его будут носить мужчины. Нужно учитывать интересы мужчин, женщин, ЛГБТК и менять то, что следует изменить».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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