Население Токио впервые за 26 лет сократилось

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Токио, 31 января (Jiji Press). По оценкам, население Токио сократилось на 48 592 человека по сравнению с прошлым годом и к 1 января составило 13 988 129 человек, что стало первым годовым снижением за 26 лет, сообщила столичная администрация.

В 2021 году количество людей, уехавших из Токио, составило 415 060 человек, а число въехавших – 418 957 человек. В результате чистый приток населения в японскую столицу составил 3897 человек, что является рекордно низким показателем. Это могло быть вызвано длительной пандемией нового коронавируса, считают эксперты.

Естественная убыль, или число умерших за вычетом числа родившихся, составила 30 682 человека.

Расчетная численность населения основана на окончательных данных о населении, полученных в ходе национальной переписи, и отражает ежемесячные изменения численности населения, указанные в базовых данных регистрации жителей.

По оценкам, население Токио впервые превысило 14 миллионов человек 1 мая 2020 года. С тех пор это число сокращается.

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