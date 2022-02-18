Количество изъятых таможенной службой Японии наркотиков шестой год подряд превышало 1 тонну

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Токио, 17 февраля (Jiji Press). Количество незаконных наркотиков, изъятых японской таможней, в 2021 году шестой год подряд превышало 1 тонну, сообщило министерство финансов.

Годовой объём составил 1138 кг, что на 41% меньше, чем в предыдущем году. Число случаев изъятия наркотиков составило 833, увеличившись на 12 процентов.

«Мы будем сохранять бдительность и соблюдать строгие меры пограничного контроля», – сказал представитель министерства.

Из задержанных наркотиков стимуляторы составили около 912 килограммов, на 12 процентов больше предыдущего года.

Попытки ввоза каннабиса также увеличились в объёме на 22% до 153 кг. За последние несколько лет объём изъятий жидкой марихуаны быстро увеличивается, и во многих случаях молодёжь покупает её через Интернет.

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