Количество изъятых таможенной службой Японии наркотиков шестой год подряд превышало 1 тонну
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Токио, 17 февраля (Jiji Press). Количество незаконных наркотиков, изъятых японской таможней, в 2021 году шестой год подряд превышало 1 тонну, сообщило министерство финансов.
Годовой объём составил 1138 кг, что на 41% меньше, чем в предыдущем году. Число случаев изъятия наркотиков составило 833, увеличившись на 12 процентов.
«Мы будем сохранять бдительность и соблюдать строгие меры пограничного контроля», – сказал представитель министерства.
Из задержанных наркотиков стимуляторы составили около 912 килограммов, на 12 процентов больше предыдущего года.
Попытки ввоза каннабиса также увеличились в объёме на 22% до 153 кг. За последние несколько лет объём изъятий жидкой марихуаны быстро увеличивается, и во многих случаях молодёжь покупает её через Интернет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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