Японская НКО будет обучать специалистов для работы с жертвами домашнего насилия

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Токио, 20 февраля (Jiji Press). Всеяпонская сеть приютов для женщин, токийская некоммерческая организация, откроет специальные курсы для подготовки работников по оказанию помощи женщинам, пострадавшим от домашнего и сексуального насилия.

Поскольку число жертв такого насилия в Японии в последние годы увеличилось, организация надеется расширить поддержку таких людей, увеличив количество специалистов по оказанию помощи, обладающих специальными знаниями.

Курсы должны открыться в июле, организация будет выдавать собственные сертификаты об окончании курсов.

По данным Кабинета министров, в 2020 финансовом году количество консультаций по вопросам домашнего насилия в консультационных центрах по всей стране составило около 190 000, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году. Количество обращений за консультациями по вопросам сексуальных преступлений и сексуального насилия превысило 50 000.

В августе прошлого года Всеяпонская сеть приютов для женщин открыла в Саппоро, Хоккайдо, первый в стране учебный центр для работников, специализирующихся на помощи жертвам домашнего и сексуального насилия.

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