В Японии в условиях старения населения растёт число случаев жестокого обращения с пожилыми людьми со стороны их родственников

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Токио, 27 декабря (Jiji Press). Число случаев жестокого обращения с пожилыми людьми со стороны их родственников в Японии в 2020 финансовом году выросло на 2,1% по сравнению с предыдущим годом до рекордных 17 281 случая, как показал опрос министерства социального обеспечения.

Самый высокий результат с момента начала проведения опроса в 2007 финансовом году, вероятно, отражает увеличение времени, которое пожилые люди проводят со своими семьями дома в условиях пандемии нового коронавируса, при этом многие воздерживаются от выхода и использования услуг по уходу.

Рекордный рост также считается результатом активизации усилий муниципалитетов по раскрытию таких случаев злоупотреблений.

Между тем, в 2020 финансовом году, который закончился в марте 2021 года, количество случаев жестокого обращения с пожилыми людьми с участием работников учреждений по уходу упало на 7,6% до 595, согласно отчету, опубликованному 24 декабря. Хотя общее количество снизилось впервые с момента начала исследования, министерство считает, что ограничения на посещение домов престарелых на фоне распространения вируса могли затруднить осознание людьми возможности жестокого обращения с пожилыми членами семьи со стороны работников в учреждениях, и что в действительности, возможно, было больше случаев таких злоупотреблений.

Число пожилых людей, подвергшихся насилию со стороны членов семьи, составило 17 778 человек. Около 70% из них подверглись физическому насилию.

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