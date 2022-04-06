Скоростная железнодорожная линия Тохоку синкансэн полностью восстановит сообщение 14 апреля
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Токио, 5 апреля (Jiji Press). Компания JR East сообщила, что 14 апреля возобновит работу на всех участках сверхскоростной линии Тохоку синкансэн.
В настоящее время линия закрыта на участке между станцией Фукусима в префектуре Фукусима и станцией Сэндай в соседней префектуре Мияги из-за ущерба от сильного землетрясения, случившегося в марте, которое в основном поразило северо-восточный регион Тохоку, включая эти две префектуры.
Однако даже после повторного открытия всех секций количество рейсов будет составлять около 80-90% от общего числа рейсов, поскольку движение поездов будет замедлено между станцией Корияма в Фукусиме и станцией Итиносэки в префектуре Иватэ, к северу от Мияги, как сообщил на пресс-конференции Фукасава Юдзи, президент JR East.
Ожидается, что в ближайшее время компания опубликует подробное расписание. По словам компании, услуги возобновятся в полном объёме во время или после праздничного периода Золотой недели, наступающего с конца этого месяца и длящегося до начала мая.
Землетрясение 16 марта привело к сходу с рельсов 16 из 17 вагонов поезда «Ямабико» № 223, который в то время следовал между станциями Фукусима и Сироисидзао в преф. Мияги на линии синкансэн. Землетрясение также нанесло ущерб примерно 1000 объектам Тохоку синкансэн, включая опоры и эстакады. Ожидается, что восстановительные работы будут стоить от 15 до 20 миллиардов йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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