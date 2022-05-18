Премьер-министр Японии Кисида Фумио планирует пригласить президента США Джо Байдена в японский сад

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Токио, 17 мая (Jiji Press). Премьер-министр Кисида Фумио планирует принять президента США Джо Байдена в здании с японским садом в Токио во время его предстоящего визита в Японию 22 мая, сообщили 17 мая правительственные источники.

Согласно источникам, в настоящее время ведутся приготовления для проведения обеда между лидерами Японии и США в Хаппоэн в токийском районе Минато.

Кисида надеется, что Байдену понравится прогулка по саду, а также традиционные японские блюда, сообщили источники. Жена Кисиды, Юко, может приготовить зелёный чай для Байдена.

Кисида, очевидно, стремится углубить свои личные доверительные отношения с Байденом в спокойной обстановке, поскольку до сих пор у них были лишь короткие личные беседы, в том числе по случаю конференций.

В последний раз действующий президент США посещал Японию в мае 2019 года. Тогда президенту Дональду Трампу понравилось играть в гольф с тогдашним премьер-министром Японии Абэ Синдзо. Они также вместе смотрели профессиональные матчи сумо и ужинали в традиционном японском гриль-ресторане робатаяки в Токио.

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