В фокусе: Япония стремится справиться с 30-летним застоем в экономике с помощью нового капитализма
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Токио, 1 июня (Jiji Press). Правительство премьер-министра Японии Кисиды Фумио намерено оживить экономику путём увеличения инвестиций в человеческие ресурсы, которым до сих пор не придавалось большого значения, чтобы помочь стране положить конец «потерянным 30 годам».
Проект новых основных руководящих принципов экономической и фискальной политики правительства и проект плана действий для заявленной политики Кисиды по реализации новой формы капитализма, обнародованные 31 мая, призывают к восстановлению динамизма в японской экономике путём распределения персонала и капитала в областях роста.
В условиях ускорения декарбонизации и цифровизации правительство считает, что структурные изменения в японской промышленности необходимы для продвижения новых компаний взамен старых и преодоления 30-летней стагнации.
Администрация Кисиды сильно обеспокоена тем, что международная конкурентоспособность Японии снизилась из-за того, что компании сосредоточили внимание на создании внутренних резервов, но при этом не инвестировали активно в объекты и не проявили энтузиазма по поводу повышения заработной платы.
Внутренние резервы японских компаний на конец 2020 финансового года составляли 484 трлн йен. Между тем, среднегодовая заработная плата в Японии составила 38 515 долларов на одного работника по паритету покупательной способности в 2020 году, что всего на 4% больше, чем 30 лет назад. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в конечном итоге Южная Корея обогнала Японию по темпам роста.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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