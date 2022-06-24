50 лет после возвращения Окинавы в Японию: местные диалекты под угрозой исчезновения

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Наха, префектура Окинава, 23 июня (Jiji Press) Сейчас, через 50 лет после возвращения самой южной префектуры Японии из-под оккупации США, местные диалекты в префектуре Окинава находятся под угрозой исчезновения.

Эксперты заявили, что «обучение стандартному языку, направленное на ассимиляцию местных языков и обычаев с языками материковой Японии», стало причиной упадка местных языков симакутуба.

Власти префектуры прилагают усилия для сохранения диалектов и передачи их будущим поколениям.

По словам Кондо Кэнъитиро, профессора Университета Хоккайдо, который является экспертом по истории образования на современной Окинаве, обучение на стандартном языке началось после аннексии островного региона, который тогда назывался Рюкю, японским правительством в эпоху Мэйдзи (1868–1912).

Когда руководящие должности в правительстве префектуры занимали чиновники из материковой Японии, местных жителей считали недостаточно владеющими японским языком.

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