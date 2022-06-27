В Японии впервые за всю историю наблюдений зарегистрирована температура выше 40 градусов в июне

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Токио, 25 июня (Jiji Press). В г. Исэсаки, префектура Гумма, к северо-западу от Токио, зарегистрирована температура в 40,2 градуса Цельсия, впервые за всю историю наблюдений превысив 40 градусов в Японии в июне, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Рекордная температура была зафиксирована в 14:56, иво многих других местах в Гумме и соседних префектурах температура превысила 35 градусов из-за солнечной погоды.

Предыдущий июньский рекорд составлял 39,8 градуса, он был зафиксирован в Кумагая в граничащей с префектурой Гумма префектуре Сайтама в 2011 году.

Самая высокая температура в стране за любой месяц составила 41,1 градуса в Кумагая в июле 2018 года и в Хамамацу в центральной префектуре Сидзуока в августе 2020 года.

25 июня в центре Токио к полудню температура поднялась до 35,4 градуса, превысив 35 градусов впервые в этом году.

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