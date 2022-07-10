Начальник полиции префектуры Нара признал недостатки в обеспечении безопасности Абэ Синдзо

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Нара, 9 июля (Jiji Press). Онидзука Томоаки, глава полицейского управления префектуры Нара, предположил, что в системе безопасности бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, который был застрелен 8 июля во время выступления в городе Нара, были недостатки.

«Мы очень серьёзно и внимательно относимся к инциденту», – сказал Онидзука на своей первой пресс-конференции, посвященной стрельбе.

«Нельзя отрицать, что в системе безопасности Абэ были недостатки», – сказал начальник местной полиции, добавив, что полицейское управление префектуры как можно скорее рассмотрит вопрос о принятии необходимых мер и пересмотре своей системы охраны политиков и других высокопоставленных лиц после выявления проблем.

Абэ Синдзо, член правящей Либерально-демократической партии, подвергся нападению, когда утром 8 июля произносил предвыборную речь в городе Нара в поддержку кандидата от ЛДП выборах в Палату советников, верхнюю палату парламента Японии, которые пройдут 10 июля. Его смерть была подтверждена вечером 8 июля.

В начале пресс-конференции, состоявшейся в штаб-квартире полицейского управления в столице префектуры, Онидзука выразил уважение Абэ и глубокое сочувствие его семье и другим заинтересованным лицам.

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