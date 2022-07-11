Ямагами, стрелявший в Абэ Синдзо, испытывал самодельное оружие в учреждении религиозной организации

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Нара, 10 июля (Jiji Press). Мужчина, обвиняемый в том, что стрелял в бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо в городе Нара, сообщил полиции, что ранее испытывал оружие в учреждении некоей религиозной группы, сообщили источники в следственных органах.

Согласно источникам, подозреваемый, 41-летний Ямагами Тэцуя, утверждает, что проводил тестовые стрельбы в учреждении, связанном с религиозной организацией, на которую он затаил обиду.

Ямагами рассказал следователям, что изначально планировал убить высокопоставленного члена религиозной группы, которой его мать делала огромные пожертвования. Он также сказал, что застрелил Абэ, потому что считал, что Абэ был связан с этой группой.

Согласно источникам в полиции префектуры Нара, несколько деревянных досок, каждая площадью около 1 кв. м, были обнаружены в мини-автомобиле, принадлежащем Ямагами. Машину конфисковали 9 июля.

В каждой доске есть несколько отверстий. Согласно источникам, Ямагами сообщил полиции, что использовал доски для пробных стрельб.

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