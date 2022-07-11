После выборов правящая коалиция усилила свои позиции в верхней палате парламента

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Токио, 11 июля (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия и её партнёр по коалиции Комейто получили более 69 мест на выборах в Палату советников 10 июля, укрепив свои позиции в верхней палате парламента Японии.

Из 125 мест, за которые состязались в этот раз, коалиция получила 69 мест.

Между тем, крупнейшая оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии, похоже, не смогла сохранить свои 23 оспариваемых места. Партия обновления Японии (Ниппон исин-но кай) получила больше шести оспариваемых мест.

«Мы также продолжим усилия по защите демократии», – заявил премьер-министр Кисида Фумио, президент ЛДП, в телевизионной программе.

Его замечание прозвучало после того, как бывший премьер-министр Абэ Синдзо был застрелен во время речи 8 июля, что стало беспрецедентным инцидентом в Японии после Второй мировой войны.

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