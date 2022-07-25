Ямагами, подозреваемый в убийстве Абэ Синдзо, подвергнется психиатрической экспертизе
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Токио, 23 июля (Jiji Press). Подозреваемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо должен пройти обследование, которое покажет его психическое состояние в период инцидента, сообщили источники в следственных органах.
Прокуратура префектуры Нара обратилась в окружной суд Нара с ходатайством о проведении психиатрической экспертизы 41-летнего Ямагами Тэцуя, которое было одобрено. Согласно источникам, Ямагами будет переведен в медицинское учреждение для проверки психического здоровья и останется там до 29 ноября.
Содержание под стражей и допросы подозреваемого будут прекращены на время проведения психиатрической экспертизы. Прокуратура на основании экспертизы определит, может ли Ямагами нести уголовную ответственность, прежде чем принимать решение о предъявлении обвинения подозреваемому.
Ямагами подозревается в убийстве Абэ, он застрелил бывшего японского премьера во время речи перед станцией Ямато-Сайдайдзи компании «Кинтэцу» в городе Нара на западе Японии около 11:30 утра 8 июля.
Ямагами сообщил полиции префектуры Нара, что у него давняя неприязнь к религиозной группе, известной как Церковь Объединения, членом которой является его мать.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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