Япония и другие члены АТЭС обвиняют Россию в продовольственном кризисе

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Ряд стран, включая Японию и США, на онлайн-встрече форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что российское вторжение в Украину вызывает продовольственный кризис.

Поскольку аргументы вызвали негативную реакцию со стороны России, на встрече министров продовольственной безопасности АТЭС не было принято совместное заявление, которое необходимо принять единогласно.

На встрече министр сельского хозяйства Японии Номура Тэцуро заявил, что продовольственный кризис «может усугубиться еще больше».

«Нам необходимо прислушиваться к голосам производителей и проводить обсуждения для укрепления региональной продовольственной безопасности», – подчеркнул Номура.

Между тем, участники согласились повысить продуктивность сельского хозяйства, способствуя обмену успешными примерами из своей экономики, например, связанными с цифровизацией сельского хозяйства.

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