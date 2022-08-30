Россия с 1 сентября проведёт широкомасштабные военные учения на Дальнем Востоке

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Токио, 29 августа (Jiji Press). Россия проведет крупномасштабные военные учения на Дальнем Востоке с 1 по 7 сентября, на два дня позже, чем планировалось ранее, сообщило министерство обороны страны.

Япония проявляет бдительность, поскольку учения «Восток-2022» должны пройти в том числе на Северных территориях – на островах Эторофу и Кунасири, двух из четырёх островов в Тихом океане, являющихся объектом давнего территориального спора двух стран.

Учения, вероятно, были отложены, так как на них может появиться президент России Владимир Путин. Он собирается посетить Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, намеченном на 5-8 сентября.

Численность участвующих военнослужащих, вероятно, сократится по меньшей мере до 50 000 с примерно 300 000 на предыдущих учениях «Восток» четыре года назад, поскольку российская армия понесла большие потери в ходе агрессии против Украины.

Ожидается, что китайские военные также присоединятся к учениям, как это было четыре года назад.

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