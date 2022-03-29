Япония выразила протест в связи с российскими военными учениями на Северных территориях

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Токио, 28 марта (Jiji Press). Правительство Японии по дипломатическим каналам заявило протест России в связи с её недавними военными учениями на Курильских островах, включая четыре острова, на которые претендует Япония, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

«Военная экспансия России на северных территориях неприемлема, поскольку она идёт вразрез с позицией нашей страны в отношении этих островов», – а заявил Мацуно на пресс-конференции.

Четыре острова, захваченные у Японии советскими войсками в последние дни Второй мировой войны, называются в Японии Северными территориями.

Протест выразили 25 марта после того, как российские военные объявили о проведении учений на Курильских островах.

21 марта российское правительство заявило, что в нынешних условиях не будет продолжать переговоры с Японией по урегулированию территориального спора и заключению мирного договора для формального прекращения боевых действий во время Второй мировой войны.

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