Написавший музыку к игре Uma Musume композитор арестован по подозрению в попытке сексуального насилия
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Токио, 25 октября (Jiji Press). Полиция Токио арестовала композитора Танаку Хидэкадзу, написавшего музыку для популярных игр, в том числе Uma Musume Pretty Derby и Idolmaster Cinderella Girls, по обвинению в попытке сексуального насилия.
Столичное полицейское управление подозревает, что 35-летний Танака пытался изнасиловать девушку до 20 лет на велосипедной стоянке возле вокзала в токийском районе Мэгуро ночью 20 августа.
Женщине удалось сбежать, и она сообщила о случившемся в полицейский участок. Полиция опознала Танаку как подозреваемого, проанализировав записи с камер наблюдения и другую информацию.
Источники в полиции сообщили, что Танака сообщил полиции, что заметил женщину на другой станции и следовал за ней.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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